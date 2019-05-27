Игорь Денисов: Спасибо болельщикам «Локо», они приняли меня таким, какой я есть - Советский спорт
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27 мая 2019 18:29ФутболГичунцев Артур

Игорь Денисов: Спасибо болельщикам «Локо», они приняли меня таким, какой я есть

Об уходе 35-летнего хавбека стало известно сегодня, 27 мая.

Российский полузащитник Игорь Денисов прокомментировал разрыв контракта с московским «Локомотивом».

«Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов.

Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом – руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что российский футболист покинет команду из-за конфликта с главным тренером Юрием Семиным.

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