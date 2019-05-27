Илья Геркус – Денисову: Для меня было честью работать с таким порядочным человеком

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус не оставил без внимания уход Игоря Денисова.
«Спасибо, Игорь! Для меня было большой удачей и честью работать вместе с таким искренним и порядочным человеком, огромным профессионалом и большим футбольным мастером, настоящим чемпионом и капитаном!» – написал Геркус в своем Instagram.
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