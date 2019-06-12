Александр Медведев: Планирую провести беседу с Луневым - Советский спорт
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12 июня 2019 22:54ФутболЛипкин Антон

Александр Медведев: Планирую провести беседу с Луневым

Голкипер «Зенита» нарушил общественный порядок в аэропорту «Внуково».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об инциденте с участием голкипера команды Андрея Лунева, который произошел в среду в аэропорту «Внуково».

27-летний российский вратарь стал нарушителем общественного порядка при регистрации на рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». В отношении Лунева был составлен протокол о мелком хулиганстве. Голкиперу пришлось заплатить штраф в размере 1000 рублей и вылететь другим рейсом.

«Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться», – приводит ТАСС слова Медведева.

Отметим, что сам Лунев заявил резко отреагировал на сотрудника авиакомпании, который затягивал время при регистрации.

Лунев возвращался в Санкт-Петербург из расположения сборной России, в составе которой он провел в запасе два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0).

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