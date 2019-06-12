Александр Медведев: Планирую провести беседу с Луневым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об инциденте с участием голкипера команды Андрея Лунева, который произошел в среду в аэропорту «Внуково».
27-летний российский вратарь стал нарушителем общественного порядка при регистрации на рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». В отношении Лунева был составлен протокол о мелком хулиганстве. Голкиперу пришлось заплатить штраф в размере 1000 рублей и вылететь другим рейсом.
«Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться», – приводит ТАСС слова Медведева.
Отметим, что сам Лунев заявил резко отреагировал на сотрудника авиакомпании, который затягивал время при регистрации.
Лунев возвращался в Санкт-Петербург из расположения сборной России, в составе которой он провел в запасе два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0).
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала. Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывутМы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса». «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея АндроноваВ качестве аргумента шуточного – приведу мнение знаменитого канадского аналитика Дона Черри, заявившего, что если «Сент-Луис» не возьмет кубок в 6-й игре – то в 7-й шансов у него не будет шансов. Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева. Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Это Черчесов удачно зашел! Каждый год – новая сборная?Юрий Цыбанев – о том, почему текущий момент сборной в корне отличается от ситуаций, создававших ее тренеру проблемы в клубной практике. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса». Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Черчесов герой? А на статистику без слез не взглянешьСтанислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»! Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Борис Игнатьев: Расстроило одно – Головин опять не забилБывший главный тренер сборной России, при котором наша команда в 1997 году сыграла с киприотами вничью, поделился впечатлениями от субботнего матча с этим соперником в Нижнем Новгороде. Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт. Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Андрей Червиченко: Лунева можно понять и проститьБывший президент «Спартака» считает, что нынешнее поколение российских футболистов не умеет пить.