Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам Представитель защиты Александра Кокорина Андрей Ромашов – о дальнейшей судьбе футболистов.

После завершения заседания в Мосгорсуде адвокат Ромашов рассказал нашему изданию, что ждет Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого в ближайшее время.

Напомним, что сегодня суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе наказание для всех четверых фигурантов дела.

– Через неделю или две апелляционный приговор поступил в СИЗО, после этого в течение двух недель они должны отправиться по этапам. Куда-то в пределы Золотого кольца. Там будут отбывать наказание, – рассказал Ромашов.

– Дальше Золотого кольца не уедут?

– Кирилл Кокорин поедет по месту жительства в город Валуйки Белгородской области. Но его тоже могут оставить в пределах Золотого кольца. Это сейчас решает ФСИН Москвы.