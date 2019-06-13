Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июня 2019 18:35ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам

Представитель защиты Александра Кокорина Андрей Ромашов – о дальнейшей судьбе футболистов.

После завершения заседания в Мосгорсуде адвокат Ромашов рассказал нашему изданию, что ждет Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого в ближайшее время.

Напомним, что сегодня суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе наказание для всех четверых фигурантов дела.

– Через неделю или две апелляционный приговор поступил в СИЗО, после этого в течение двух недель они должны отправиться по этапам. Куда-то в пределы Золотого кольца. Там будут отбывать наказание, – рассказал Ромашов.

– Дальше Золотого кольца не уедут?
– Кирилл Кокорин поедет по месту жительства в город Валуйки Белгородской области. Но его тоже могут оставить в пределах Золотого кольца. Это сейчас решает ФСИН Москвы.

20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
12/06 19:45Футбол
В УЕФА не отличают Будапешт от Бухареста. Обнаружился косяк при продаже билетовСегодня стартовала кампания по продаже билетов на Евро-2020. Наш корреспондент обнаружил ошибку на портале приема заявок.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
13/06 15:00Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
12/06 17:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020. Начался прием заявокСегодня UEFA начал принимать заявки на билеты Евро-2020. Однако подать заявку не означает купить билет. Рассказываем, как все происходит. 
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
12/06 11:15Футбол
Это Черчесов удачно зашел! Каждый год – новая сборная?Юрий Цыбанев – о том, почему текущий момент сборной в корне отличается от ситуаций, создававших ее тренеру проблемы в клубной практике.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
12/06 12:45Футбол
Черчесов герой? А на статистику без слез не взглянешьСтанислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде.
12/06 21:00Футбол
Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказыватьПрославленный советский вратарь, бывший член комитета по этике РФС не оставил без внимания инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во внуковском аэропорту.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
12/06 21:30Футбол
Андрей Червиченко: Лунева можно понять и проститьБывший президент «Спартака» считает, что нынешнее поколение российских футболистов не умеет пить.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
12/06 08:30Хоккей
Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея АндроноваВ качестве аргумента шуточного – приведу мнение знаменитого канадского аналитика Дона Черри, заявившего, что если «Сент-Луис» не возьмет кубок в 6-й игре – то в 7-й шансов у него не будет шансов.
Новости
18:42 Футбол СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса»
18:35 Футбол Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам
18:22 Хоккей Ржига продолжит тренировать сборную Чехии в следующем сезоне
18:22 Футбол Сергей Игнашевич: О моем назначении в «Торпедо» знал только Черчесов
18:10 Футбол Сергей Игнашевич: А возле ДК ЗИЛ кто сидел на лавочках? Правильно, доминошники
17:49 Теннис Павлюченкова пропустит турнир в Бирмингеме, ее заменит Гаспарян
17:41 Футбол Юрий Семин: Кокорин и Мамаев максимум заслуживают 15 суток
17:31 Футбол Вратарь «Анжи» Дюпин стал игроком «Рубина» (фото)
17:28 Хоккей Российские хоккеисты не получили ни одного голоса при определении самого ценного игрока плей-офф НХЛ
17:24 Теннис Циципас проиграл Харри во втором круге турнира в Хертогенбоше
17:10 Футбол Кокорин и Мамаев отправятся в колонию общего режима, апелляция футболистов отклонена
17:04 Футбол Роман Шаронов: Закиров для «Рубина» – игрок на перспективу
16:57 Футбол «Рубин» подписал контракт с бывшим игроком «Анжи» Закировым (фото)
16:48 Футбол Давид Трезеге: Мбаппе – будущее сборной Франции и мирового футбола
16:44 Баскетбол Андрей Ватутин: ЦСКА нуждается в омоложении, костяк – немолодой
16:31 Велошоссе Британский велогонщик Фрум находится в реанимации с переломами таза, ребер и локтя
16:20 Хоккей Хоккеисты привезли Кубок Стэнли в Сент-Луис (видео)
16:06 Теннис Хачанов выбыл из розыгрыша турнира в Штутгарте во втором круге
16:03 Футбол Сергей Игнашевич: «Торпедо» намерено закрепиться в ФНЛ
15:59 Футбол Мамаев и Кокорин сказали последнее слово суду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика