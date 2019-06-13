Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам

После завершения заседания в Мосгорсуде адвокат Ромашов рассказал нашему изданию, что ждет Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого в ближайшее время.
Напомним, что сегодня суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе наказание для всех четверых фигурантов дела.
– Через неделю или две апелляционный приговор поступил в СИЗО, после этого в течение двух недель они должны отправиться по этапам. Куда-то в пределы Золотого кольца. Там будут отбывать наказание, – рассказал Ромашов.
– Дальше Золотого кольца не уедут?
– Кирилл Кокорин поедет по месту жительства в город Валуйки Белгородской области. Но его тоже могут оставить в пределах Золотого кольца. Это сейчас решает ФСИН Москвы.
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