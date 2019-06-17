«Рубин» объявил об уходе Бухарова

Российский форвард Александр Бухаров покинул казанский «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта.
Благодарим Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы.
Добавим, что всего за «Рубин» Бухаров сыграл 110 матчей и забил 37 голов.
Ранее стало известно, что клуб разорвал соглашением с Курбаном Бердыевым, а также расстался с его тренерским штабом. Теперь командой руководить будет испанский специалист.
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