«Рубин» объявил об уходе Бухарова В минувшем сезоне он провел 22 матча и отдал один голевой пас.

Российский форвард Александр Бухаров покинул казанский «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Благодарим Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что всего за «Рубин» Бухаров сыграл 110 матчей и забил 37 голов.

Ранее стало известно, что клуб разорвал соглашением с Курбаном Бердыевым, а также расстался с его тренерским штабом. Теперь командой руководить будет испанский специалист.