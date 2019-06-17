«Рубин» объявил об уходе Бухарова - Советский спорт
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17 июня 2019 15:27ФутболГичунцев Артур

«Рубин» объявил об уходе Бухарова

В минувшем сезоне он провел 22 матча и отдал один голевой пас.

Российский форвард Александр Бухаров покинул казанский «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Благодарим Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что всего за «Рубин» Бухаров сыграл 110 матчей и забил 37 голов.

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