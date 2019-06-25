Сергей Паршивлюк: Атмосфера на «Ростов Арене» навсегда останется у меня в памяти - Советский спорт
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25 июня 2019 12:17ФутболГичунцев Артур

Сергей Паршивлюк: Атмосфера на «Ростов Арене» навсегда останется у меня в памяти

Игрок выступал за донской клуб с 2017 года.

Российский защитник Сергей Паршивлюк оставил прощальную запись в своем Instagram, посвященную «Ростову».

Накануне, 24 июня, 30-летний футболист подписал контракт с московским «Динамо».

«730 дней, столько я и моя семья провели в Ростове. Когда я переходил в «Ростов», даже не мог представить, что настолько быстро адаптируюсь в команде, здесь я познакомился с людьми, которые стали моими друзьями. Этот город и клуб по-настоящему стал для моей семьи вторым домом, и это не пустые слова.

Невероятная атмосфера, которая царит на «Ростов Арене» навсегда останется у меня в памяти. Время, проведенное в Ростове-на-Дону, было одним из лучших в моей карьере. Желаю Ростову новых побед, а болельщикам быть верными всегда. «Ростов», спасибо за все!», – написал воспитанник «Спартака».

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730 дней, столько я и моя семья провели в Ростове. Когда я переходил в @fcrostov , даже не мог представить, что настолько быстро адаптируюсь в команде, здесь я познакомился с людьми, которые стали моими друзьями. Этот город и клуб по-настоящему стал для моей семьи вторым домом и это не пустые слова.Невероятная атмосфера, которая царит на «Ростов Арене» навсегда останется у меня в памяти. Время, проведённое в Ростове-на-Дону, было одним из лучших в моей карьере. Желаю Ростову новых побед, а болельщикам быть верными всегда Ростов💛💙Спасибо за ВСЁ🙏🏻

Публикация от Сергей Паршивлюк (@parsh4)

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