КОНМЕБОЛ ответила на критику со стороны Месси - Советский спорт
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07 июля 2019 10:37Футбол

КОНМЕБОЛ ответила на критику со стороны Месси

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила на критику нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

- В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, и основной принцип честной игры - принимать результаты с преданностью и уважением. То же самое касается решений арбитров, - говорится в заявлении. - Недопустимо, чтобы в результате инцидентов, типичных для соревнований, в которых участвуют 12 команд и все на равных условиях, были выдвинуты необоснованные обвинения, в которых не хватает правды и ставится под сомнение целостность Кубка Америки. Эти обвинения представляют собой неуважение к турниру, игрокам, а также к КОНМЕБОЛ - организации, которая неустанно работает над тем, чтобы развивать южноамериканский футбол, сделать его прозрачным и профессиональным, - говорится в заявлении КОНМЕБОЛ, которое приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что после полуфинального матча против сборной Бразилии (0:2) капитан сборной Аргентины подверг критике судейство на турнире, а после встречи за третье место, в котором аргентинская команда переиграла Чили (2:1), отказался выходить на церемонию награждения, объяснив это нежеланием «быть частью этой коррупции».

Добавим, что в матче за третье место Кубка Америки аргентинская команда переиграла сборную Чили со счетом 2:1. Однако после завершения матча Месси отказался выходить на церемонию награждения, чтобы получит бронзовую медаль турнира.

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