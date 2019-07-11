ЦСКА отказался от услуг Джанаева. Игрок вернулся в расположение «Сочи» - Советский спорт
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11 июля 2019 14:19ФутболГичунцев Артур

ЦСКА отказался от услуг Джанаева. Игрок вернулся в расположение «Сочи»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Московский ЦСКА не будет подписывать контракт с российским голкипером Сосланом Джанаевым.

Согласно источнику, представители красно-синих сообщили об этом игроку после окончания сегодняшней тренировки. Отмечается, что 32-летний футболист отправился в расположение «Сочи».

Накануне, 10 июля, главный тренер этой команды Александр Точилин отметил, что ЦСКА перебил предложение «Сочи», из-за чего клуб не смог подписать вратаря.

Джанаев начинал минувший сезон в «Рубине», а с конца февраля выступал в чемпионате Польши за «Медзь». За три месяца он сыграл за команду в семи матчах и пропустил 13 голов.

«Медзь» не смог остаться в высшем дивизионе Польши, а контракт Джанаева с клубом истек по окончании сезона.

Отметим, что Джанаев является воспитанником ЦСКА, но за основную команду армейцев не провел ни одного матча.

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