«Шанхай Шеньхуа» может заплатить «Спартаку» 20 миллионов евро за Фернандо

«Шанхай Шеньхуа» готовит новое предложение «Спартаку» по трансферу полузащитника Фернандо, сообщает globoesporte.com.
На прошлой неделе китайский клуб предложил красно-белым десять миллионов евро за 27-летнего бразильца, однако эта цена не устроила «Спартак», который хочет получить за своего опорного полузащитника не менее 20 миллионов. По информации источника, «Шанхай Шеньхуа» может пойти на условия из Москвы.
Накануне на открытой тренировке перед матчем первого тура премьер-лиги с «Сочи» Фернандо заявил, что разговоры о возможном трансфере не мешают ему готовиться к игре.
Напомним, Фернандо выступает за «Спартак» с 2016 года после перехода из «Сампдории». За три сезона он провел за команду 95 матчей, в которых забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.
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