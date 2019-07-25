Николай Кипиани: Жемалетдинов хорошо отзывался о «Рубине» 22-летний футболист является воспитанником «Локомотива».

Российский полузащитник Николай Кипиани поделился эмоциями после перехода в казанский «Рубин».

«Когда узнал о предложении от «Рубина»? Я был в этот момент в Москве, работал по индивидуальной программе. Сразу согласился, знаю, что это за команда, какие люди здесь играли. Тем более коллектив хороший, здесь играют мои друзья. Хотя у меня нет проблем с адаптацией. В кипрской «Омонии» соотечественников не было.

Знаю, что в «Рубине» играло много грузин. Например, Леван Силагадзе – сейчас он президент клуба «Рустави», за который я играл последние полсезона. Он много со мной общался, рассказывал о клубе, о городе. Мой друг Рифат Жемалетдинов тоже только хорошо отзывался о «Рубине», о базе. Я и сам старался следить за российским чемпионатом. В «Рубине» все есть, чтобы расти.

У меня нет определенной позиции, к которой привязан. Могу сыграть в центре поля, по краям, несколько матчей играл нападающего. В любом случае тренер объяснит, где меня видит, и какие ко мне требования», – цитирует игрока клубная пресс-служба.