Николай Кипиани: Жемалетдинов хорошо отзывался о «Рубине»

Российский полузащитник Николай Кипиани поделился эмоциями после перехода в казанский «Рубин».
«Когда узнал о предложении от «Рубина»? Я был в этот момент в Москве, работал по индивидуальной программе. Сразу согласился, знаю, что это за команда, какие люди здесь играли. Тем более коллектив хороший, здесь играют мои друзья. Хотя у меня нет проблем с адаптацией. В кипрской «Омонии» соотечественников не было.
Знаю, что в «Рубине» играло много грузин. Например, Леван Силагадзе – сейчас он президент клуба «Рустави», за который я играл последние полсезона. Он много со мной общался, рассказывал о клубе, о городе. Мой друг Рифат Жемалетдинов тоже только хорошо отзывался о «Рубине», о базе. Я и сам старался следить за российским чемпионатом. В «Рубине» все есть, чтобы расти.
У меня нет определенной позиции, к которой привязан. Могу сыграть в центре поля, по краям, несколько матчей играл нападающего. В любом случае тренер объяснит, где меня видит, и какие ко мне требования», – цитирует игрока клубная пресс-служба.
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