Вячеслав Петкун: ОМОНу нечего делать на стадионах

Известный рок-музыкант и большой любитель футбола Вячеслав Петкун выступил против сотрудников полиции на матчах российской премьер-лиги.
– Мое мнение однозначно: полиции, а тем более ОМОНу, нечего делать на стадионах. Пусть службы стюардов обеспечивают порядок в той или иной степени. Они искренне ненавидят тех, кто приходит на арену. Посыл такой: если нас не будет, то камень полетит не в омоновца, а в какого-нибудь дедушку. Да, на прилегающей территории есть риск, что сойдутся потоки болельщиков команд соперников и устроят возню – так пусть там и следят за порядком.
Задача же – создавать комфортную среду для болельщиков. Эти же, наоборот, сами являются источником опасности. Причем серьезной опасности, так как никто не может знать, что придет им в голову. Хорошо хоть калаши им не выдают с гранатами, – сказал Петкун в интервью «Советскому спорту».
В первых четырех турах премьер-лиги случилось два конфликта между болельщиками и ОМОН – в Ростове-на-Дону (20 июля) и в Санкт-Петербурге (3 августа).
Полная версия интервью с Петкуном.
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