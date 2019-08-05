Вячеслав Петкун: ОМОНу нечего делать на стадионах - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 августа 2019 22:37Футбол

Вячеслав Петкун: ОМОНу нечего делать на стадионах

Огненное интервью с лидером «Танцы Минус».

Известный рок-музыкант и большой любитель футбола Вячеслав Петкун выступил против сотрудников полиции на матчах российской премьер-лиги.

– Мое мнение однозначно: полиции, а тем более ОМОНу, нечего делать на стадионах. Пусть службы стюардов обеспечивают порядок в той или иной степени. Они искренне ненавидят тех, кто приходит на арену. Посыл такой: если нас не будет, то камень полетит не в омоновца, а в какого-нибудь дедушку. Да, на прилегающей территории есть риск, что сойдутся потоки болельщиков команд соперников и устроят возню – так пусть там и следят за порядком.

Задача же – создавать комфортную среду для болельщиков. Эти же, наоборот, сами являются источником опасности. Причем серьезной опасности, так как никто не может знать, что придет им в голову. Хорошо хоть калаши им не выдают с гранатами, – сказал Петкун в интервью «Советскому спорту».

В первых четырех турах премьер-лиги случилось два конфликта между болельщиками и ОМОН – в Ростове-на-Дону (20 июля) и в Санкт-Петербурге (3 августа).

Полная версия интервью с Петкуном.

28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
05/08 13:30Футбол
От Чалова до Гончаренко. Все герои 4-го тура«Советский спорт» рассказывает о людях, которые наиболее ярко проявили себя в 4-м туре РПЛ.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
05/08 21:00Футбол
Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нетФронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке.
05/08 07:30Футбол
Подколы Дзюбы и Чалов в стиле Панова. Чем запомнился 4-й тур«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях прошедшего тура РПЛ.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
05/08 22:00Футбол
Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург»Экс-капитан «Спартака» дебютировал за «Ахмат» в победном матче против «Оренбурга» (2:1), а Деспотович забил один из красивейший мячей сезона.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
02/08 12:00Хоккей
Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в ПекинСамый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
05/08 19:00Хоккей
Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лигиФинн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
Новости
23:08 Футбол «Динамо» объявило об уходе Тетте
22:43 Футбол Депутат Госдумы: Жесткость правоохранительных органов к болельщикам действительно присутствует
22:37 Футбол Вячеслав Петкун: ОМОНу нечего делать на стадионах
22:28 Футбол Член комитета РФС по этике: Большое скопление ОМОНа на стадионе – не самое лучшее решение
22:17 Хоккей «Спартак» забросил восемь безответных шайб «Пардубице»
22:09 Хоккей СКА снова проиграл на турнире в Сочи
21:51 Футбол «Оренбург» проиграл в Грозном. Это четвертое поражение приуральцев в четырех турах
21:45 Футбол «Ленинградец» – в 1/32 финала Кубка России
21:35 Футбол «Ахмат» – «Оренбург». Роши вывел хозяев вперед (видео)
21:32 Футбол Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в Турции
21:25 Футбол «Ахмат» – «Оренбург». Гости сравняли счет (видео)
21:21 Футбол Харин забил первый мяч в российской премьер-лиге (видео)
21:13 Футбол Официально: Нобоа перешел в «Сочи»
20:59 Футбол Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Он может сыграть с «Ахматом»
20:42 Футбол «Спартак» объявил о переходе Тила. Игрок взял номер Глушакова
20:38 Велошоссе 22-летний велогонщик скончался после аварии в Польше
20:34 Теннис Потапова уступила Бенчич в первом круге турнира в Торонто
20:04 Хоккей Рекордсмен КХЛ Даллмэн объявил о завершении карьеры
19:28 Футбол Источник: Филипп перейдет в «Динамо» за 20 миллионов евро
19:09 Футбол «Ахмат» – «Оренбург». Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика