«Локомотив» – «Урал». Жемалетдинов увеличил отрыв хозяев

На 28-й минуте матча российской премьер-лиги «Локомотив» – «Урал» забит второй мяч.
Его автором стал Рифат Жемалетдинов. Счет стал 2:0.
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