Директор «Порту»: Кто не выполнил договоренности – так это «Матч ТВ» - Советский спорт
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14 августа 2019 15:43Футбол

Директор «Порту»: Кто не выполнил договоренности – так это «Матч ТВ»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораесом - о срыве прямой трансляции ответного матча Лиги Европы против «Краснодара» на канале «Матч ТВ».

«Ситуация очень простая. «Порту» установил цену в 50 тысяч евро за трансляцию. Российский канал сначала предложил 15 тысяч – это предложение «Порту» отклонил. Несмотря на это российский канал продолжил анонсировать трансляцию.

Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 тысяч евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие – дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры. В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал.

Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности – так это российский канал. Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей. Интересно, что мы транслировали матч в приложении FC Porto TV и второй страной в мире по размеру аудитории была Россия», - передает слова Мораеса «Чемпионат».

Напомним, что во вторник Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» в последний момент отменил прямую трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между португальским «Порту» и «Краснодаром» (2:3). Вместо показа в прямом эфире матча российского клуба «Матч ТВ» предложил зрителям трансляцию поединка «Аякс» – ПАОК.

Позже были названы причины отмены трансляции на «Матч ТВ».

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