УЕФА: Инцидент с болельщиками должен разбирать Российский футбольный союз Инцидент с болельщиками в кубковом матче «КАМАЗ» - «Спартак» в Набережных Челнах должен рассматривать РФС.

«Этот случай должен разбирать Российский футбольный союз», – цитирует «РИА Новости» представителя УЕФА.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков «Спартака» запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.

Позже «Спартак» и «КАМАЗ» прокомментировали инцидент с запертыми на трибуне фанатами красно-белых.