УЕФА: Инцидент с болельщиками должен разбирать Российский футбольный союз

«Этот случай должен разбирать Российский футбольный союз», – цитирует «РИА Новости» представителя УЕФА.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков «Спартака» запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.
Позже «Спартак» и «КАМАЗ» прокомментировали инцидент с запертыми на трибуне фанатами красно-белых.
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