Арас Озбилиз: Был очень счастлив, когда «Спартак» выиграл чемпионат Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз признался, что до сих пор следит за выступлениями московской команды.

- Я по-прежнему смотрю игры «Спартака». Видел матч с «Оренбургом», после которого уволили Кононова. Конечно, ситуация не лучшая. Очень многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Я был очень счастлив, когда команда выиграла чемпионат, видел, как болельщики рванули на поле. Но, знаете, «Спартак» такой клуб, где очень многое решается внутри, - приводит слова хавбека Sport24.ru.

Ранее комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт со Спартаком».