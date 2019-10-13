Арас Озбилиз: Был очень счастлив, когда «Спартак» выиграл чемпионат

- Я по-прежнему смотрю игры «Спартака». Видел матч с «Оренбургом», после которого уволили Кононова. Конечно, ситуация не лучшая. Очень многие хотят иметь отношение к «Спартаку», у него чудесный президент. Я был очень счастлив, когда команда выиграла чемпионат, видел, как болельщики рванули на поле. Но, знаете, «Спартак» такой клуб, где очень многое решается внутри, - приводит слова хавбека Sport24.ru.
Ранее комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт со Спартаком».
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