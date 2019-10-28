«Спартак» назвал причину пожара у «Открытие Арены» Ранее стало известно, что столичный клуб по решению Доменико Тедеско покинул Тарасовку и переехал в Тушино.

Московский «Спартак» подтвердил информацию о пожаре, возникшем рядом с домашним стадионом.

«Возгорание сухой травы произошло рядом с берегом Москвы-реки вдалеке от стадиона «Открытие Арена» и тренировочной базы «Спартака» в Тушине. По предварительным данным, причиной возгорания стал оставленный непогашенным костер. Клубным объектам инфраструктуры в настоящий момент ничего не угрожает. На месте работают пожарные расчеты», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, домашним стадионом красно-белых является «Открытие Арена», основанная в 5 сентября 2014 года. Прошлым летом на этой арене состоялись матчи чемпионата мира по футболу.