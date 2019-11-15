Сергей Хусаинов: Все давно шло к отстранению Вилкова - клубы и президент РФС просто терпели Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов -о решение РФС отстранить судью Михаила Вилкова.

- Все давно шло к отстранению Вилкова. Раньше и футбольные клубы, и президент РФС просто терпели. Решение давно назревало. Политическое решение должно было быть.

Вилков - недостаточно квалифицированный судья. Те ошибки, которые он совершает, повторяются. Они свидетельствуют о том, что он о них знает и думает о тех, к кому их надо применять, - приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил о том, что арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах премьер-лиги.