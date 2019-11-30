Станислав Черчесов: Не изучив соперника, ни о чем точно говорить нельзя

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Сегодня в Бухаресте завершилась жеребьевка чемпионата Европы. В эфире «Матч ТВ» свой комментарий по поводу ее результатов Станислав Черчесов начал с обсуждения сборной Финляндии. Двух других соперников по группе B (Бельгию и Данию) россияне знали заранее.

– Финны достаточно качественно играли и, можно сказать, достаточно легко попали на чемпионат Европы, – отметил Черчесов. – Это тоже о многом говорит. Много футболистов играет за рубежом, так что есть, над чем подумать.

– Считается, что в ваше игровое время вы легко обыгрывали такие команды, как сборная Финляндии? Сейчас другая ситуация?

– Думаю, что ситуация меняется, вы сами это прекрасно знаете, так что ответ на вопрос сам напрашивается.

– Давайте обсудим календарь. Сначала два матча дома, и, возможно, решающий матч против Дании в Копенгагене. Насколько это хорошо или плохо?

– Если ты сам готов к большому турниру, и есть, чем играть, то понятно, что это большой плюс. Другое дело, что последний матч в Копенгагене не играет нам на руку. Ну а вообще, что тут скажешь? Другое дело, что надо играть.

– Ну а в целом, вы оптимистически смотрите на предстоящий турнир или с некоторой опаской?

– Я смотрю по-рабочему. Потому что пока, не изучив соперника, ни о чем точно говорить нельзя. Понятно, что бельгийцев мы знаем.

Сборная России начнет свой путь на чемпионате Европы матчем против Бельгии в Санкт-Петербурге 13 июня. 17-го числа там же состоится игра команды Черчесова против финнов. В последнем туре россияне сыграют в Копенгагене против сборной Дании.

Полные результаты жеребьевки здесь