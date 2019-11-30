Андрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией - Советский спорт
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30 ноября 2019 22:12ФутболШарафудинов Виктор

Андрей Шевченко: Не хотелось начинать с Голландией

Жеребьевку Евро-2020 прокомментировал главный тренер сборной Украины.

В группе C украинская сборная выступит вместе с командами Голландии, Австрии и одним из победителей плей-офф. В прямом эфире украинского телеканала «Футбол 1» Андрей Шевченко дал свой комментарий по поводу соперников.

«Нас ждет сложный первый матч, ведь Голландия – очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером, – отметил Шевченко. – Тем более играем на выезде. Простых команд на таком турнире в принципе не бывает, но настроение отличное. Австрия — тоже непростой соперник. Позже узнаем и третью команду.

У Украины есть хорошие шансы выйти из группы. Все будет зависеть от состояния, в котором футболисты подойдут к чемпионату Европы. Главное, чтобы не было травм. Какие команды попались, к таким и будем готовиться.

Не хотелось начинать с Голландией, поскольку это одна из сильнейших сборных Европы. Но раз такая жеребьевка – придется играть».

Матч Голландия – Украина состоится 14 июня в Амстердаме. Две других встречи украинцы проведут в Бухаресте – 18 июня с австрийцами и 22-го с пока еще неизвестным победителем плей-офф.

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