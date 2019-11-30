Павел Колобков: Сборная России должна выходить в плей-офф - Советский спорт
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30 ноября 2019 22:56ФутболШарафудинов Виктор

Павел Колобков: Сборная России должна выходить в плей-офф

На Евро-2020 россияне сыграют в одной группе с бельгийцами, финнами и датчанами.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков должна выходить в плей-офф чемпионата Европы по футбола, не взирая на уровень соперников. Об этом Колобков заявил в интервью ТАСС.

«На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать, – сказал министр спорта. – Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге».

Россияне начнут Евро 13 июня в Петербурге. Там же 17 июня состоится игра против финнов. С датчанами команда Станислава Черчесова встретится 22 июня в Копенгагене. В тот же день Санкт-Петербург примет матч Финляндия – Бельгия. 3 июля на Крестовском острове будет сыгран четвертьфинал.

Полные результаты жеребьевки здесь

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