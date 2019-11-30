Борис Игнатьев: Выйти в плей-офф можно и с четырьмя очками Бывший главный тренер сборной России поделился своим мнением о жеребьевке Евро-2020.

Россияне выступят в группе B вместе со сборными Бельгии, Финляндии Дании. По мнению Бориса Игнатьева, в этом квартете есть явный фаворит сборная Бельгии и явный аутсайдер команда Финляндии.

«Из всех групп лишь одна – смертельная, – цитирует Игнатьева сайт УЕФА. – Это Та, куда попали Португалия, Франция и Германия. Все остальные квартеты приблизительно равные. В группе B есть один фаворит – бельгийцы. Пока нам с ними тяжело с точки зрения как игры, так и психологии. Но у нас будет много времени, чтобы подготовиться и успешно противостоять двум другим командам. С датчанами мы должны играть с преимуществом или на равных. Что касается сборной Финляндии, она заведомо слабее трех остальных команд группы. Хорошо, что два матча проводим дома. Плохо, что с Бельгией встречаемся в первом туре. Более удобно стратегически было бы сыграть с ней в конце группового этапа. Придется форсировать подготовку. С другой стороны, даже четыре очка станут пропуском в плей-офф. Есть уверенность, что наша сборная туда попадет».

С Бельгией и Финляндией сборная России сыграет соответственно 13 и 17 июня в Санкт-Петербурге. 22 июня в Копенгагене состоится матча Дания – Россия.

Игнатьев в качестве главного тренера руководил российской национальной командой в отборе на чемпионат мира 1998 года. Пройти квалификацию его команда не смогла, уступив в плей-офф итальянцам по сумме двух матчей.

Полные результаты жеребьевки здесь