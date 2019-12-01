Денис Попов: Все расклады – ерунда, но сборная России – не фантики Бывший нападающий сборной России оценил итоги жеребьевки Евро-2020.

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Денис Попов высказал свое мнение по поводу жеребьевки чемпионата Европы.

«Жеребьевки, расклады, домыслы – вообще все это ерунда, сами знаете. Результаты покажет только чемпионат, – отметил Попов в своем интервью. – Понятно, что бельгийцы сильные, датчане сильные, финны не подарок – но и мы не фантики. Шансы выйти в плей-офф – 50 на 50. Никто не будет думать и гадать, на чемпионате Европы все будут биться за победу».

Не опасается бывший нападающий национальной сборной и критики в адрес команды: «Говорить можно что угодно. У нас в футболе разбираются все, а играют только единицы. Кто считает, что он лучше Дзюбы или Акинфеева, пусть надевает бутсы – и вперед, колючей проволоки нет. У меня всегда такой ответ. Если команда отдает все силы на поле, то ее надо поддерживать», – приводит слова Попова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России сыграет в группе B вместе с Бельгией, Финляндией и Данией. Две первых встречи состоятся в Санкт-Петербурге 13 и 17 июня, а 22 июня команда Черчесова сыграет в Копенгагене с датчанами.

В период с 2001 по 2003 годы Попов сыграл шесть матчей за национальную сборную России. В данный момент он работает в тренерском штабе минского «Динамо».

Полные результаты жеребьевки здесь