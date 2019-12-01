УЕФА выбрал время начало матчей сборной России на Евро-2020 Игра Россия – Бельгия 13 июня начнется в 22:00 по Москве.

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Вскоре после жеребьевки финального турнира чемпионата Европы, которая состоялась в Бухаресте, Европейский союз футбольных ассоциаций выбрал точное время начала матчей турнира.

Сборная России свой первы матч проведет в субботу 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии. Матч начнется в 22:00 мск. В среду 7 июня россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, но время начала игры будет ранним – 16:00 мск. С датчанами российская команда сыграет в понедельник 22 июня в Копенгагене, начало – 22:00 мск.

Первый матч Евро-2020 состоится в пятницу 12 июня в Риме на «Стадио Олимпико». Сборные Италии и Турции начнут игру в 22:00 по московскому времени.

Полные результаты жеребьевки здесь