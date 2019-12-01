Главный тренер сборной Финляндии: Дзюба – настоящее оружие Главный тренер сборной Финляндии похвалил капитана россиян и не исключил возвращения в

После жеребьевки Евро-2020 Маркку Канерва поделился своим мнением о сборной России.

«Конечно, я знаю Станислава Черчесова, на чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда. Знаю ли я игроков? Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборе. В российской команде много квалифицированных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку», – отметил главный тренер финнов в интервью ТАСС,

Также Канерва прокомментировал возможность возвращения в сборную Финляндии 32-летнего Романа Еременко, который сейчас выступает в РПЛ за «Ростов»: «С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже».

Еременко не вызывался в сборную Финляндии с осени 2016 года, когда УЕФА дисквалифицировал полузащитника на два года за употребление допинга. Всего за национальную команду он провел 73 матча и забил 5 голов.

Матч группы B Евро-2020 Россия – Финляндия состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

Полные результаты жеребьевки здесь