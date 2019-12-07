Ари – о пенальти в ворота ЦСКА: Если VAR показал, что было нарушение, значит, это пенальти

– Что касается эпизода с назначенным пенальти – для этого есть VAR. Если VAR показал, что там было нарушение, значит, это пенальти.
Долгие просмотры не идут на пользу. У нас перед глазами есть Лига чемпионов, где на просмотры уходит по 30 секунд. В этом плане чемпионату России стоит прибавлять, – цитирует Ари «Евро-футбол.ру».
Напомним, что сразу после матча 19-го тура российской премьер-лиги президент ЦСКА Евгений Гинер жестко раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Добавим, что встреча 19-го тура между «Краснодаром» и ЦСКА, которая состоялась сегодня, 7 декабря, в Краснодаре, завершилась вничью со счетом 1:1.
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