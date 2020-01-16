Друг Игбуна выдал себя за игрока «Динамо», чтобы вылечиться за счет клуба Ранее сообщалось о госпитализации 29-летнего нигерийца.

Госпитализированным мужчиной из квартиры, в которой проживает нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун, оказался друг футболиста. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, молодой человек воспользовался документами своего друга, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Игбуна госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как футболист пожаловался на боли в почках. Однако московский клуб выступил с опровержением данной информации и опубликовал видеообращение самого игрока, где он сообщил, что с ним все в порядке.