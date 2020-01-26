Уле-Гуннар Сульшер: Давление? О чем вы говорите? Ранее сообщалось, что норвежский специалист будет уволен в ближайшее время.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий журналистам после выхода в 1/8 финала Кубка Англии. Манкунианцы на выезде победили «Транмер Роверс» со счетом 6:0.

«Я очень рад, потому что все голы забили разные игроки. Очень хорошо, когда подобный настрой затрагивает всю команду, потому что мы потеряли Маркуса Рэшфорда, одного из наших лидеров.

Давление? О чем вы говорите? Все хотят, чтоб мы опозорились, но я вообще об этом не думаю. Я рад, но не расслабляюсь. Впереди два сложных матча», – цитирует Сульшера ВВС.

По слухам, среди претендентов на пост главного тренера команды «МЮ» рассматривает бывшего наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и аргентинца Маурисио Почеттино, который в конце 2019 года покинул «Тоттенхэм».

Напомним, в текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 24 туров в активе команды 34 очка.