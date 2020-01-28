Прав ли «Зенит», сослав Кокорина в дубль? Наши авторы ожесточенно спорят! «Зенит» принял решение не брать Александра Кокорина на февральские сборы в Испанию после его отказа уходить в аренду в «Сочи». Игроку сообщили, что до конца сезона он будет выступать «Зенит-2». На ситуацию можно взглянуть по-разному.