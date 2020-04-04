«Атлетико» готов заплатить за трансфер Ракитича 20 миллионов евро «Атлетико» стал главным претендентом на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

По информации Daily Mail, мадридский клуб готов заплатить за трансфер 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет удерживать 32-летнего хорвата, но намерена получить за его переход порядка 20 миллионов.

Напомним, что Ракитич перешел в «Барселону» в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро. С тех пор хавбек провел за каталонскую команду 299 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 41 голевую передачу.

Немецкий портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.