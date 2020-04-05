Александер Чеферин: Сезон должен закончиться к 3 августа, это касается как ЛЧ, так и ЛЕ Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что сезон в европейских клубных турнирах должен завершиться до 3 августа.

- Сезон должен закончиться к 3 августа, это касается как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. Ситуация, в которой мы находимся, необычна, поэтому мы должны быть гибкими в датах и ​​времени начала матчей. Мы могли бы сыграть с существующей системой или провести по одной встрече на нейтральном поле. На данный момент есть возможность провести «Финал восьми» или «Финал четырех».

Единственное неправильное решение, которое мы могли бы принять сейчас, - это проводить матчи, подвергая риску здоровье и безопасность игроков, болельщиков и судей. Но, если мы будем находиться в безопасных условиях, то я не вижу проблемы, - цитирует Чеферина Football Italia со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Позже УЕФА отложил старт сезона-2020/21 на неопределенный срок.

Накануне УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.