Максим Калиниченко - о чемпионате Белоруссии: Остановите это кто-нибудь, я вас умоляю Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу.

«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю», - написал Калиниченко в своем Twitter. Ранее об уровне чемпионата Белоруссии высказался российский специалист Александр Тарханов. Напомним, первенство Белоруссии остается последним чемпионатом в Европе, который продолжается, несмотря на пандемию. Остановите кто-нибудь этот чемпионат,я вас умоляю😢🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) April 4, 2020