Максим Калиниченко - о чемпионате Белоруссии: Остановите это кто-нибудь, я вас умоляю - Советский спорт
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05 апреля 2020 01:42Футбол

Максим Калиниченко - о чемпионате Белоруссии: Остановите это кто-нибудь, я вас умоляю

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу.

«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю», - написал Калиниченко в своем Twitter.

Ранее об уровне чемпионата Белоруссии высказался российский специалист Александр Тарханов.

Напомним, первенство Белоруссии остается последним чемпионатом в Европе, который продолжается, несмотря на пандемию.

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