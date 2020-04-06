Дмитрий Черышев: Наверное, Смолов все же неправильно поступил

- Представьте, скоро коронавирус пойдет на спад в Испании, начнутся тренировки. А Смолов будет две недели дома на карантине.
Не спорю, у Федора могли быть свои обстоятельства. Но, наверное, он все же неправильно поступил, - передает слова Черышева «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Смолов покинул Испанию на личном самолете в обход запрета, действующего в период карантина во всех клубах испанского чемпионата. Испанские СМИ уверены, что на рискованный шаг российского форварда «Сельты» подтолкнуло желание отметить день рождения своей возлюбленной.
Позже Смолов объяснил свое возвращение тем, что «ситуация потребовала возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье».
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