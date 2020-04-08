Роман Орещук: Доиграть сезон в Краснодарском крае - неплохая идея Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук – о возможном варианте доиграть сезон в Краснодарском крае.

- Неплохая идея. Почему нет? Тем более, вся инфраструктура с чемпионата мира там осталась. можно все команды заселить на базу «Краснодара». Думаю, Сергей Николаевич не будет против, - приводит слова Орещука «Спорт день за днем»

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность проведения оставшихся 8 туров чемпионата России при пустых трибунах.

Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая. На текущий момент турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляет «Зенит», опережая идущие на втором и третьем местах «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.