Роман Орещук: Доиграть сезон в Краснодарском крае - неплохая идея

- Неплохая идея. Почему нет? Тем более, вся инфраструктура с чемпионата мира там осталась. можно все команды заселить на базу «Краснодара». Думаю, Сергей Николаевич не будет против, - приводит слова Орещука «Спорт день за днем»
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность проведения оставшихся 8 туров чемпионата России при пустых трибунах.
Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая. На текущий момент турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляет «Зенит», опережая идущие на втором и третьем местах «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Играть всем клубам в Северной Дакоте – единственный шанс спасти сезон НХЛ Всем командам НХЛ нужно собраться в одном городе и играть без зрителей. 08.04.2020 15:40 Хоккей Славин Виталий Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Бей своих, чтобы Россия боялась. 9 апреля в США суд над футбольной мафией Руководителей американских СМИ обвиняют в преступных схемах с ФИФА, чиновники которой подозреваются в коррупции при выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 07.04.2020 15:30 Футбол Безъязычный Алексей В Новосибирске сделали сенсационное открытие: в КХЛ 400 – 500 уникальных талантов Виталий Славин снова отвечает гендиректору «Сибири» Кириллу Фастовскому. 07.04.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий