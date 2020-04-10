Гендиректор «РБ Лейпцига»: Вернер не говорил о желании покинуть клуб Генеральный директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф сообщил, что спокоен относительно будущего нападающего Тимо Вернера.

- Я абсолютно спокоен относительно Вернера. Он не дал повода думать, что хочет покинуть команду по окончании сезона, но он и не должен. У него есть контракт до 2023 года, - приводит слова Минцлаффа Sky Sports.

Как отмечает издание, согласно информации некоторых СМИ контракт Вернера с «РБ Лейпцигом» включает пункт, согласно которому нападающий может покинуть клуб в конце сезона за 60 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «РБ Лейпцига» Маркус Кроше заявил, что клуб готов к расставанию с Тимо Вернером и уже ищет замену нападающему немецкой сборной.

Напомним, что Вернер перешел в «РБ Лейпциг» в июле 2016 года из «Штутгарта» за 14 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 21 гол и сделал семь результативных передач в 25 встречах чемпионата Германии.

Всего на его счету 84 забитых мяча в 213 матчах бундеслиге, а также 11 голов в 29 встречах за национальную команду.