Адриано Галлиани: Команды серии А могут потерять 600 миллионов евро Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани считает, что европейские чемпионаты должны возобновиться.

- Вы не можете не возобновить чемпионат, но вы должны сделать это в безопасных условиях. Я не понимаю этой настойчивости, чтобы вернуться на поле раньше и планировать начать играть в сентябре, когда пандемия все еще может продолжаться. В данный момент мы не можем этого знать.

Правительство разных стран, будет диктовать сроки, но все чемпионаты могут закончиться в разное время. Германия может возобновить сезон раньше, а Италия опередила Англию по пику вируса. Нам не обязательно завершать всем одновременно, но чемпионаты должны быть завершены на поле, потому что это закон спорта и потому что система должна быть сохранена.

Если чемпионат Италии не возобновиться, серия А потеряет 600 миллионов евро. Это без учета доли в 400 миллионов, которая должна быть получена командами, принимающими участие в еврокубках, - цитирует Галлиани Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений.

Позже УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.