Россиянин Архипов забил за «Городею» Нападающий Сергей Архипов открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии против минского «Динамо».

23-летний россиянин отличился ударом с пенальти, назначенного на 14-й минуте. Напомним, что чемпионат Белоруссии продолжается несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой в этой стране уже скончались 26 человек (при 2226 заражениях).

Гол Архипова - шестой для легионеров из России, выступающих в белорусской высшей лиге. До него по два раза отличились Никита Мельников («Славия») и Артем Сердюк, один мяч забил Сослан Такулов (оба - «Слуцк»).