Тренер «Зенита» предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии Руководящий второй командой питерского клуба Владислав Радимов поделился интересной идеей в своем твиттере.

«Понял! Надо объединять чемпионаты России и Беларуси. Топ будет», - написал Радимов. Напомним, что высшая лига Белоруссии начала сезон несмотря на пандемию коронавируса. Ни в одной другой стране Европы в футбол сейчас не играют. Матчи чемпионата транслирует российское ТВ.

Сегодня в матче «Городея» - «Динамо» (Минск) единственный мяч забил форвард хозяев Сергей Архипов. Это шестой мяч российских легионеров в белорусском чемпионате-2020.