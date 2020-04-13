2-летний сын Кокорина: Обстановка по кайфу Форвард «Сочи» Александр Кокорина поделился с пользователями видео, на котором его сын поет популярную песню.

Майкл Кокорин, танцуя на кровати, повторяет за исполнителем Олегом Кензовым слова из музыкального клипа «Обстановка по кайфу», который в этот момент показывают по телевизору.

Сторис Александра Кокорина pic.twitter.com/AX3etJelBc — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 12, 2020

4 июня сыну Кокорина исполнится три годика. Напомним, что принадлежащий «Зениту» нападающий недавно перебрался на машине из Москвы в Санкт-Петербург. На одном из фото с прогулки футболиста по городу с собакой на нем заметили антивирусный блокатор.