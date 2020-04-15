Президент «Армавира»: Еще не уведомили ФНЛ о снятии Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб еще не уведомил руководство ФНЛ о решении сняться с чемпионата.

- Еще не уведомили руководство ФНЛ о снятии, у нас есть время. Но обязательно сделаем это, - цитирует Климко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в связи с тем, что «Армавир» не сможет выполнить все условия лицензирования на следующий сезон, включая аттестацию академии клуба, было принято решение снять команду с первенства ФНЛ.