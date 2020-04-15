Вячеслав Колосков: Мне кажется, что ничего страшного в снятие клубов с чемпионатов нет Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что снятие нескольких клубов с чемпионатов не будет смертельно для футбола.

- Мне кажется, что ничего страшного нет, не смертельно для футбола. Это пока еще не тенденция, но может перерасти в нее. Мы не знаем, сколько еще продлится обстановка с коронавирусом, - передает слова Колоскова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в связи с тем, что «Армавир» не сможет выполнить все условия лицензирования на следующий сезон, включая аттестацию академии клуба, было принято решение снять команду с первенства ФНЛ.

Напомним, что 1 апреля из-за отказа финансировать профессиональный спорт властей Приморья на грани расформирования оказался другой участник ФНЛ-2019/20 «Луч» из Владивостока.