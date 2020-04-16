«Бавария» предложит «Манчестер Сити» 80 миллионов евро за переход Сане - Советский спорт
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16 апреля 2020 08:44Футбол

«Бавария» предложит «Манчестер Сити» 80 миллионов евро за переход Сане

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане по-прежнему интересен руководству «Баварии».

По информации Mirror, «Бавария» и «Манчестер Сити» близки к завершению переговоров о переходе нападающего «горожан» Лероя Сане.

Как отмечает издание, мюнхенский клуб предлагает англичанам 80 миллионов евро за трансфер Сане.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал согласие на оформление трансфера 24-летнего форварда «Манчестер Сити».

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