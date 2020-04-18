Савин о том, что Газзаев чуть не подрался с Такоевым: Прямо как Хабиб против Фергюсона Популярный футбольный видеоблогер рассказал о том, как люди реагируют на выпуски на канале «КраСава».

«Конечно, бывает, что люди обижаются, - признался Савин в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова. - Например, после моего выпуска про «Аланию», насколько знаю, очень недоволен был Валерий Газзаев. Рассказывали, что он потом чуть не подрался с Сергеем Такоевым. Хотел бы на это посмотреть. Дерущийся Газик - это круто. Прямо как Хабиб против Фергюсона».

По словам Савина, ему нередко высказывают претензии футбольные агенты, МВД, бывает, прослушивают телефон, блокируют видео. «Знаю, что хожу по грани, - заметил видеоблогер. - Хотя прямых угроз не было. Но, например, после выпуска про Александра Кокорина на меня сильно обиделись в Питере. А на что обижаться? Саня сказал все, как есть. Согласовывать материал с «Сочи» я отказался».

Также Савин рассказал, какой выпуск «КраСавы» он считает самым провальным.