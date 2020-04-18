Александр Кокорин: Из «Локомотива» не звонили, если большой босс захочет, могу остаться в «Сочи»

«Знаю об интересе «Локомотива», но я ни с кем оттуда не разговаривал, и мне никто не звонил, - заявил Кокорин в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - Моя аренда в «Сочи» истекает 17 мая. До 30 июня действует контракт с «Зенитом». Могу ли остаться в «Сочи» дольше? Уже пошли такие разговоры. Если большой босс захочет, могу остаться».

Напомним, «Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» зимой. Поначалу форвард отказывался, но в итоге его уговорили. В том числе, с Кокориным лично общался владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

Также нападающий рассказал о предложениях из Европы, непонятных моментах с контрактом и специфике тренировок в курортном городе.