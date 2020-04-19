Стипе Плетикоса: После долгого перерыва у многих будет риск получить травму Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что после возобновления чемпионатов футболистам могут грозить травмы.

- Уже середина апреля, игроки не тренировались месяц. Если даже в ближайшие три-четыре недели начнутся групповые тренировки, все равно нужно будет время на восстановление физической формы.

Думаю, после долгого перерыва у многих будет риск получить травму. Для тренеров ситуация будет проблематичной. Посмотрим, - цитирует Плетикосу RT.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что ситуация с пандемией коронавируса существенное повлияет на суммы трансферов и зарплаты футболистов.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля. Позже РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.