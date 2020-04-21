Самир Насри: Каждый день общаюсь с главным врачом «Андерлехта» и Компани Французский полузащитник «Андерлехта» Самир Насри опроверг информацию о своем исчезновении.

- Я нахожусь в ежедневном контакте с клубом. То, что появилось в прессе, - это ерунда. Я не исчезал никуда. Каждый день общаюсь с главным врачом команды и играющим тренером Венсаном Компани. Все эти домыслы должны прекратиться, - цитирует Насри Het Nieuwsblad со ссылкой на трансляцию футболиста в инстаграме.

Ранее Daily Mail сообщила, что бывший хавбек «Арсенала» и «Манчестер Сити» вылетел в Дубай и оказался единственным, кто не смог сообщить клубу о своих передвижениях во время эпидемии коронавируса. В связи с этим, по информации английского издания, клуб намерен разорвать соглашение с хавбеком.

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