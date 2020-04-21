Артем Ребров: Призываю всех вас не сидеть на попе ровно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2020 11:04Футбол

Артем Ребров: Призываю всех вас не сидеть на попе ровно

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, чем занимался во время самоизоляции и призвал всех проводить время с пользой.

- Анализирую свои три недели самоизоляции и вспоминаю сколько успел всего сделать. Занялся английским онлайн, научился делать домашнюю пиццу, сделал кулич на Пасху, наконец-то навел порядок в документах, придумываю и делаю тренировки для своих детей, выполняю тренировки от тренера, вместе с женой начал заниматься йогой, ходить в поселке (соблюдая все меры безопасности) со шведскими палками, даже домашние дела, который два года, как откладывал - и те сделал!

Есть еще миллион дел, занятий и практик, с помощью которых можно развить себя и помочь окружающим. И я призываю всех вас не сидеть на попе ровно, не проводить время исключительно за игровой приставкой или просмотром ТВ. Ведь карантин закончится и то, какими мы выйдем после него - уставшими и деградировавшими или с новыми знаниями и силами - зависит только от нас», - написал Ребров в своем «инстаграме».

Ранее голкипер «Спартака» показал, как поддерживает физическую форму в домашних условиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🥅Как часто я слышу обращение к себе: «дед». Мои одноклубники запустили это прозвище, а друзья и болельщики с радостью подхватили. И вот мы с @eshchenko.andrey постоянно слышим это со всех сторон. Думая об этом, мои мысли увели меня к рассуждениям о пенсии😊 Выглядит ли она именно так? Ходьба со шведскими палками, вечерком чаёк с вареньем, и погружения в мысли и воспоминания о былом... и наступает ли она для меня сейчас?! Конечно нет. Думаю мы сами выбираем свой путь как сейчас, так и в предпенсионном и пенсионном возрасте. Ну а принимаемая нами как данность ситуация с карантином-лишь еще один повод для развития, для взгляда на существующие вещи с другой стороны, под другим углом. Это время дано нам для того , чтобы остановиться, посмотреть на себя, своих родных, побыть с ними, посвятить время себе. Я не знаю о том, когда и как все это закончится, но мне становится страшно, что это действительно происходит в нашем мире здесь и сейчас, как будто в кино. 🥅Анализирую свои три недели самоизоляции и вспоминаю сколько успел всего сделать. Занялся английским он-лайн, научился делать домашнюю пиццу, сделал кулич и Пасху, наконец-то навёл порядок в документах, придумываю и делаю тренировки для своих детей, выполняю тренировки от тренера, вместе с женой начал заниматься йогой, ходить в посёлке (соблюдая все меры безопасности) со шведскими палками, да даже домашние дела, который 2 года, как откладывал-и те сделал! И что? Дальше «пенсионные» посиделки на скамеечке? Как бы не так!😉 Есть еще миллион дел, занятий и практик, с помощью которых можно развить себя и помочь окружающим. И я призываю всех вас не сидеть на попе ровно, не проводить время исключительно за игровой приставкой или просмотром ТВ. Ведь карантин закончится и то, какими мы выйдем после него—уставшими и деградировавшими или с новыми знаниями и силами—зависит только от нас. 🥅Я перечислил далеко не все, чем был занят. Для кого-то этот список будет крайне мал, кому-то может показаться невыполнимым. Не так важно, сделали вы больше или меньше. Главное—двигайтесь, не сидите на месте. Ну, а в комментариях я попрошу вас поделиться, чем вы занимаетесь на самоизоляции. Чему научились и что для себя открыли?

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Звезды спорта и другие животные Без братьев наших меньших пережить эту бесконечную самоизоляцию было бы гораздо сложнее. Вот кто составляет компанию представителям российского спорта на карантине. 20.04.2020 10:10 Футбол Сергеев Иван
Где поднимут свитер Маркова? Знаменитый защитник завершил карьеру Вчера вечером агент Андрея Маркова объявил о завершении его карьеры. В декабре чемпиону мира и трехкратному чемпиону России исполнится 42 года. 17.04.2020 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Локомотив» преследует какой-то рок. Вторая смерть молодого футболиста за два года 20 апреля стало известно о смерти 22-летнего Иннокентия Самохвалова. И сразу вспомнилось, как в 2018 году преждевременно скончался другой игрок системы столичного клуба – Алексей Ломакин. Ему было 18. 20.04.2020 19:53 Футбол Сергеев Иван
Не все хоккей. Кто не побоится пойти на арены после окончания эпидемии коронавируса Одной из мер безопасности на аренах при возобновлении спортивных мероприятий называют увеличение дистанции между зрителями. Но так ли она эффективна? 20.04.2020 22:31 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
12:00 Хроника Велогонщица Гончарова дисквалифицирована по решению РУСАДА на четыре года
11:40 Хроника 13 лабораторий WADA ограничили свою работу
11:21 Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет купить Жоау Фелиша
11:16 Футбол Футболист Самохвалов исполнил невероятный баскетбольный трюк за день до смерти (видео)
11:04 Футбол Артем Ребров: Призываю всех вас не сидеть на попе ровно
10:57 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 21 апреля
10:40 Футбол Самир Насри: Каждый день общаюсь с главным врачом «Андерлехта» и Компани
10:24 Футбол Гендиректор «Газпром Арены»: Надеемся, что до конца апреля УЕФА компенсирует расходы
10:02 Футбол «Челси» и «ПСЖ» поборются за голкипера «Милана»
09:46 Футбол Сергей Бабурин: Максименко еще в 2015 году интересовались клубы АПЛ
09:27 Футбол Сергей Бабурин: Хочется, чтобы «Локомотив» и Семин нашли компромисс
09:05 Хоккей Уэйн Гретцки: Знал, что в один прекрасный день Овечкин поднимет над головой Кубок
08:46 Футбол «Интер» предложил Мертенсу контракт с зарплатой в шесть миллионов евро за сезон
08:36 Футбол Месси оказался пятым в рейтинге самых техничных футболистов в истории, Роналду не попал в Топ-10
08:30 Хоккей Уэйн Гретцки: Надеюсь, что получу одну из клюшек Овечкина
08:27 Футбол «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова
08:17 Хоккей НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
08:08 ММА Официально: все турниры UFC в мае отменены
08:01 Футбол Капитан «Спартака» Джикия считает, что старт следующего сезона надо перенести на 2021 год
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Еще 101 нижегородец заболел коронавирусом
«Памятник халатности»: в Уфе РКБ им Куватова будет перепрофилирована в ковидный центр
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика