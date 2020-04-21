Артем Ребров: Призываю всех вас не сидеть на попе ровно Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, чем занимался во время самоизоляции и призвал всех проводить время с пользой.

- Анализирую свои три недели самоизоляции и вспоминаю сколько успел всего сделать. Занялся английским онлайн, научился делать домашнюю пиццу, сделал кулич на Пасху, наконец-то навел порядок в документах, придумываю и делаю тренировки для своих детей, выполняю тренировки от тренера, вместе с женой начал заниматься йогой, ходить в поселке (соблюдая все меры безопасности) со шведскими палками, даже домашние дела, который два года, как откладывал - и те сделал!

Есть еще миллион дел, занятий и практик, с помощью которых можно развить себя и помочь окружающим. И я призываю всех вас не сидеть на попе ровно, не проводить время исключительно за игровой приставкой или просмотром ТВ. Ведь карантин закончится и то, какими мы выйдем после него - уставшими и деградировавшими или с новыми знаниями и силами - зависит только от нас», - написал Ребров в своем «инстаграме».

Ранее голкипер «Спартака» показал, как поддерживает физическую форму в домашних условиях.