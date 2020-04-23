Георгий Джикия: Кокорин – самый сложный соперник в чемпионате России

«Самый сложный оппонент в премьер-лиге - Александр Кокорин, - заявил Джикия в прямом эфире инстаграма Нобеля Арустамяна. - Еще Федор Смолов, пока не уехал в Испанию. Артем Дзюба? Он тоже в штрафной силен. И все же неудобнее всего играть против Кокорина».

Также Джикия сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду, расшифровал аббревиатуру ДНК и рассказал, за сколько дней можно доиграть чемпионат России.