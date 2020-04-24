«Челси» продлил контракт с Жиру на год «Челси» воспользовался возможностью продлить контракт нападающего Оливье Жиру до 2021 года.

По информации Sky Sport Italia, руководство «Челси» решило продлить соглашение с форвардом, оставив его на «Стэмфорд Бридж» еще на год.

Ранее сообщалось, что 33-летний французский нападающий согласовал с «Интером» условия личного соглашения.

Напомним, Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в 2018 году. В 76 встречах за английский клуб француз забил 21 мяч и сделал 13 результативных передач.