Роман Орещук: Мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам

- Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает 500 - 600 тысяч евро в год? При этом без медицины ничего не будет. Но если государство полностью откажется от помощи, футбол в стране просто умрет. Нужно правильно распределить финансы, - передает слова Орещука RT.
Ранее Орещук заявил, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно повлияет на российский футбол.
Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса. В начале апреля РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.
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