Роман Орещук: Мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о государственном финансировании российского футбола.

- Если говорить о государственном финансировании вообще, мы должны пересмотреть отношение к спортсменам и, например, тем же врачам. Они ведь зарабатывают копейки. Почему футболист, который попадает по мячу через раз, получает 500 - 600 тысяч евро в год? При этом без медицины ничего не будет. Но если государство полностью откажется от помощи, футбол в стране просто умрет. Нужно правильно распределить финансы, - передает слова Орещука RT.

Ранее Орещук заявил, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно повлияет на российский футбол.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса. В начале апреля РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.