Роман Орещук: Боюсь, из-за пандемии мы откатимся в нулевые годы, но вернемся к адекватным зарплатам - Советский спорт
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26 апреля 2020 12:27ФутболЕфимов Андрей

Роман Орещук: Боюсь, из-за пандемии мы откатимся в нулевые годы, но вернемся к адекватным зарплатам

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно повлияет на российский футбол.

- Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернемся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу. Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта, - передает слова Орещука RT.

Ранее Федун прокомментировал желание УЕФА возобновить европейские чемпионаты, также назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса . Позже РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.

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