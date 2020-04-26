Роман Орещук: Боюсь, из-за пандемии мы откатимся в нулевые годы, но вернемся к адекватным зарплатам Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно повлияет на российский футбол.

- Окажутся сильно урезаны бюджеты многих клубов, финансирование снизится. Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернемся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу. Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта, - передает слова Орещука RT.

Ранее Федун прокомментировал желание УЕФА возобновить европейские чемпионаты, также назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса . Позже РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.